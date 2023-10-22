Леклер всё ещё надеется на победу в гонке после проигрыша Ферстаппену 18 секунд в спринте

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал борьбу с представителем «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на старте спринта Гран-при США и выразил надежду, что в основной гонке у него будет шанс на победу при старте с поул-позишен. При этом в спринте Леклер проиграл Ферстаппену 18 секунд за 19 кругов дистанции.

«На старте был шансы и пространство на старте. Я попробовал, но было узко. Я проиграл позицию Льюису, но они в любом случае были сегодня чуть быстрее по гоночному темпу. Нам нужно поработать и понять, что мы можем сделать лучше, чтобы сделать завтра шаг вперёд.

У нас есть довольно много данных. То, что две наши машины были на разных стратегиях, немного поможет в воскресенье, потому что мы знаем, как себя ведут шины «софт». Надеюсь, мы сможем использовать это преимущество и, надеюсь, сможем победить", — приводит слова Леклер Sky Sports.