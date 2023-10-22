Баттон: нет, Ферстаппену не будет легко в воскресной гонке

Чемпион мира 2009 года, а ныне телевизионный эксперт Формулы-1 Дженсон Баттон высказал мнение, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену не будет слишком легко выиграть основную гонку Гран-при США. Ферстаппен примет старт с шестой позиции, при этом в субботнем спринте темп Макса был намного выше, чем у всех соперников.



«Нас спасает то, что Макс стартует шестым. Мы можем сказать: „Ну, он гораздо быстрее всех, ему будет легко“. Но нет, ему не будет легко. Обгонять здесь непросто, и это было доказано в спринтерской гонке. Она не была очень захватывающей, потому что было трудно обгонять. Так что воскресная гонка все равно станет для Макса испытанием. Я бы не хотел оказаться на трассе позади Льюиса. А вы?» — приводит слова Баттона Sky Sports.

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