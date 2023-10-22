Марко назвал главного конкурента Ферстаппена в основной гонке Гран-при США

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу голландца Макса Ферстаппена в спринтерской гонке Гран-при США и высказал мнение, что в воскресной гонке набольшие проблемы для Ферстаппена может создать гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

«Это было контролируемое выступление, быстрое и в то же время бережное по отношению к шинам — большего ты просто не можешь сделать! У Норриса был хороший темп, так что я думаю, что завтра он будет нашим главным конкурентом», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Формула-1. Гран-при США. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9,465.

3. Шарль Леклер («Феррари») +17,987.

4. Ландо Норрис («Макларен») +18,863.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +22,928.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +28,307.

7. Пьер Гасли («Альпин») +32,403.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,250.

9. Александер Албон («Уильямс») +34,567.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +42,403.

11. Эстебан Окон («Альпин») +44,986.

12. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +45,509.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49,086.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +49,733.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +56,650.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.04,401.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.07,972.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.11,122.

19. Логан Сарджент («Уильямс») +1.11,449.

Лэнс Стролл («Астон Мартин») сошёл.