Марко назвал главного конкурента Ферстаппена в основной гонке Гран-при США

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу голландца Макса Ферстаппена в спринтерской гонке Гран-при США и высказал мнение, что в воскресной гонке набольшие проблемы для Ферстаппена может создать гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
«Это было контролируемое выступление, быстрое и в то же время бережное по отношению к шинам — большего ты просто не можешь сделать! У Норриса был хороший темп, так что я думаю, что завтра он будет нашим главным конкурентом», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.
Формула-1. Гран-при США. Спринт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9,465.
3. Шарль Леклер («Феррари») +17,987.
4. Ландо Норрис («Макларен») +18,863.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +22,928.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +28,307.
7. Пьер Гасли («Альпин») +32,403.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,250.
9. Александер Албон («Уильямс») +34,567.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +42,403.
11. Эстебан Окон («Альпин») +44,986.
12. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +45,509.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49,086.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +49,733.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +56,650.
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.04,401.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.07,972.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.11,122.
19. Логан Сарджент («Уильямс») +1.11,449.
Лэнс Стролл («Астон Мартин») сошёл.