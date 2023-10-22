Леклер — о выдавливании Ферстаппеном на старте: я бы сделал абсолютно то же самое

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер не стал критиковать Макса Ферстаппена за агрессивную оборону на старте спринта Гран-при США, когда голландец практически выдавил монегаска за пределы трассы.

«Если честно, я бы сделал абсолютно то же самое, если бы оказался на его месте. Да, борьба была на грани, но я всегда говорил, что мне нравится так бороться. Сегодня всё сложилось не в мою пользу, но всё нормально. Это часть гонок. Это было приятное сражение. Я хорошо стартовал, увидел небольшое пространство слева, очень небольшое, и попробовал сунуться в него. После этого в первом повороте было очень тесно.

К сожалению, в этой борьбе я немного потерял темп, и Льюис сумел поровняться со мной. После этого я ещё попробовал остаться снаружи второго поворота, что очень непросто на холодных шинах, и затем зайти в третий поворот, но не оставалось никакого варианта продолжать так ехать и при этом не столкнуться с Льюисом, так что я поднял ногу с педали газа", — приводит слова Леклера Crash.