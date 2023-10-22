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Ферстаппен: честно говоря, мне не нравятся спринтерские гонки

Ферстаппен: честно говоря, мне не нравятся спринтерские гонки
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о введении в уикенды Гран-при Формулы-1 спринтерских гонок, объяснив, почему ему не нравится новый формат этапов.

«Если вы хотите моего честного мнения насчёт уикендов со спринтами, то в действительности мне они не очень нравятся. Сейчас мы уже провели гонку, все более-менее знают, что произойдёт в основной гонке. Если бы я был фанатом, я был бы разочарован. Это отбирает магию того, как ты просыпаешь в воскресенье утром и не уверен в том, какая машина будет быстрейшей», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции после победы в спринте Гран-при США.

Впервые спринты в Формуле-1 появились в 2021 году. В сезоне-2023 формат уикендов со спринтерскими гонками был переработан и теперь по пятницам проводятся квалификации к основной гонке, в субботу квалификация спринта и сам спринт, а в воскресенье основная гонка.

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