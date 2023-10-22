Хорнер — о спринтах: необходимо добавить чуть больше элемента опасности

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение о спринтерских гонках и призвал пересмотреть правила проведения спринтов в Формуле-1, чтобы повысить зрительский интерес.

«Считаю, что в спринтерской гонке мы получаем очень хорошее представление о сильных и слабых сторонах конкурентов на длинных отрезках. Всё ещё думаю, что есть вещи, которые можно сделать, чтобы развивать спринтерские гонки.

Этот формат необходимо как-то отрегулировать, но я считаю, что мы, безусловно, изучаем в спринтах много того, что будет применимо к гонке. Необходимо добавить чуть больше элемента опасности. Это не зависит от того, будет ли топ-10 реверсирована или что-то в этом роде, но в таком случае нужно будет добавлять достаточно очков, чтобы это стоило того для пилотов.

Когда ты выигрываешь спринтерскую гонку — это не так важно, как победа в Гран-при. Мы находимся в процессе, когда нам нужно быть открытыми для изменений и эволюции. Концепция хороша, но реализация могла бы быть лучше, чтобы зрителям было интереснее», — приводит слова Хорнера Racingnews365.