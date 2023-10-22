Расселл признал справедливость обоих штрафов в субботних заездах Гран-при США

В субботу на автодроме «Трасса Америк» состоялись спринт-квалификация и спринт Гран-при США Формулы-1, который проходит в Остине, штат Техас. По ходу заездов британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получил два штрафа: один за блокировку Шарля Леклера на быстром круге в первом сегменте квалификации и ещё один за обгон Оскара Пиастри, который находился за пределами трассы.

«Определённо, это был хаотичный день. Стюарды дважды справедливо наказали меня, но ни одно из нарушений не было умышленным. У Пиастри было своё право выдавить меня, и я пошёл на обгон, думая, что если получится, то я займу его позицию.

В квалификации мы знали, что если сделаем всё возможное, то шестое место будет максимальным. Просто это были немного странные выходные: я действительно не находил темп в первом и во втором сегменте квалификации, а затем всё возвратилось мне в третьем сегменте. Это качели. Квалификация определённо является одной из моих сильных сторон в последнее время, и мне стоит проанализировать, почему в эти выходные она не была такой хорошей. Это один уикенд, и ты не можешь каждый раз делать всё правильно», — приводит слова Рассела после спринтов на Гран-при США RaceFans.

Вследствии штрафа, полученного в спринте, Расселл пропустил вперёд пилота «Альпин» Пьера Гасли и переместился с седьмого на восьмое место в протоколе и принёс «Мерседесу» одно очко.