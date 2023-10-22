Сайнс: в определённый момент показалось, что на «софте» будет тяжело удерживать позицию

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс, который занял шестое место в спринте Гран-при США Формулы-1, рассказал о сложностях, которые были у него по ходу заезда из-за того, что он стартовал на резине «софт», тогда как все остальные пилоты начали гонку на «медиуме».

«То, что я стартовал единственным на «софте» не придавало уверенности. Мы думали, что на большем количестве болидов будет установлен такой же тип резины, но затем, когда в середине гонки Ландо [Норрис] и [Серхио] Перес обогнали меня, а потом Джордж [Расселл] напал на меня, и подумал, что мы просто будем откатываться назад.

Мне удалось хорошо поработать с резиной, чтобы защититься от Расселла, и приехать на шестом месте, что в какой-то момент казалось невозможным. Выбрая «софт», мы прежде всего предполагали, что это неплохой выбор. В противном случае, мы бы просто не рассматривали такой вариант. Мы предположили, что этот комплект может подойти к спринту, потому что в прошлом году он был достаточно хорош. На этот раз нам нужно проанализировать, могли бы мы что-то сделать и стоил ли наш риск того. Возможно, это было не так. В конце концов, выбранная стратегия принесла свои плоды с самого начала, но в какой-то момент показалось, что будет очень сложно», — приводит слова Сайнса RaceFans.