Албон заявил, что мог обогнать Пиастри на Гран-при США так же, как Расселл

Таиландский пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал о ходе спринта на Гран-при США, который проходит на автодроме «Трасса Америк» в Остине, штат США.

Напомним, по ходу гонки Албон боролся с Оскаром Пиастри и пилоты использовали площадь вне трассы для обгона, однако ему не был выписан штраф. Также Джордж Расселл неправомерно обогнал Пиастри, но получил штраф на пять секунд, потому что решил не отдавать позицию, считая, что может оторваться дальше от ближайших преследователей.

«Я знал, что боролся на грани. Честно говоря, это уже происходило несколько раз. Такой штраф наказывает более медленную машину и помогает более быстрой. Вы также видите пример Джорджа, когда он знал, что атаковал вне трассы, но подумал, что может проехать на пять секунд быстрее и не застревать за Пиастри», — приводит слова Албона RaceFans