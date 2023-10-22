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Штайнер заявил, что глобальное обновление «Хааса» пока не дало того, что ожидалось

Штайнер заявил, что глобальное обновление «Хааса» пока не дало того, что ожидалось
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился промежуточной оценкой обновлений, подготовленных к Гран-при США Формулы-1, исходя из результатов субботних заездов, которые проходят на трассе в Остине, штат Техас.

«Сегодня всё пошло не по плану. Нам предстоить проделать много работы, но изначально мы не очень довольны тем, как всё прошло. Посмотрим, как мы справимся в воскресенье.

Мы нашли несколько проблем и пошли не в том направлении, но после одной свободной практики, двух квалификаций и короткой гонки сложно сделать столь поспешный вывод. На данный момент нам предстоит найти что-то ещё, потому что обновление не дало то, чего мы ожидали», — приводит слова Штайнера после субботних заездов пресс-служба «Хааса».

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