Пилоты «Макларена» резко раскритиковали ФИА за незначительный штраф Расселлу

В субботу на Гран-при США в Остине состоялись спринт, в котором Джордж Расселл получил 5-секундный штраф за неправомерный обгон пилота «Макларена» Оскара Пиастри. В «Макларене» не приняли такого решения ФИА, и слова австралийского юниора поддержал его напарник Ландо Норрис, а также пригрозил, что поступит в гонке таким же образом в борьбе против «Феррари».

«Я видел повтор, на котором видно, что он явно выехал за пределы трассы и обогнал меня. Думаю, вы могли не можете сказать, что в эта ситуация была спорной. Пять секунд немного повлияли на его гонку, но не сильно. В таких ситуациях вы можете поступать так, потому что управляете более быстрой машиной. Не думаю, что это справедливо для всех. Стюарды выписали ему штраф, который заставляет поднять вопрос, было ли наказание правильным или оно создаёт прецедент на будущее. Не знаю, зашёл ли бы я так далеко, но чувствую, что эта ситуация для меня довольно вопиющая. В таких обстоятельствах поменяться позициями было не так уж сложно. Если на это потребуется всего пять секунд, то в основной гонке поступать так будет полезно. Возможно, некоторые будут заранее обдумывать такой шаг, но это определённо создаёт своего рода прецедент в отношении того, какое наказание вы получаете. Если вы в более быстрой машине, кого бы вы ни пытались обогнать, — это даст вам инициативу на такие действия», — приводит слова Пиастри Speedcafe.

«К этому легко подготовиться. Я вполне уверен, что пилоты прийдут к тому, что это нормально и будут делать это намеренно. Мы обсуждали, что это можно легко сделать. Если ты быстрее, ты можешь кого-то обогнать и легко оторваться на пять секунд и тебе скажут: «Окей, тебе надо надо отдать позицию, но сейчас у нас есть прецедент, чтобы этого не делать». Не знаю, просили ли они Джорджа, и он не хотел этого делать, но они создали прецедент из-за которого это теперь легко сделать. Таким же образом я поступлю с «Феррари», я обязуюсь это сделать — это 5 секунд, я оторвусь на 5 секунд. Вновь заметно отсутствие последовательности, что меня немного удивляет. Я думал, что есть чёткое указание, что делать в таких ситуациях, но после того, что случилось, его явно нет», — поддержал напраника Норрис.