В «Мерседесе» признались, что не ожидали столь хорошей скорости в Остине

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился впечатлениями от выступлений команды на субботних заездах Гран-при США и отметил, что автодром «Трасса Америк» на удивление хорошо подходит их болиду.

«Мы можем с осторожным оптимизмом смотреть на то, как на данный момент проходит уикенд и как сработали наши обновления. Мы не думали, что эта трасса будет той, где мы будем на достаточно высоких позициях. Тут много быстрых поворотов, которые обычно не являются нашей сильной стороной, поэтому мы сделали значительный шаг. Это оказалось ключевым фактором, позволившим набрать нам солидные очки», — приводит слова Вольфа после спринтерской гонки пресс-служба команды «Мерседес».

Напомним, в начале спринта Льюису Хэмилтону получалось преследовать Макса Ферстаппена, однако к концу гонки семикратный чемпион не смог справиться с темпом пилота «Ред Булл», но уверенно удержал вторую позицию.