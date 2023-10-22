Перес рассказал о проблеме, которую ему необходимо решить перед гонкой

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о спринте на Гран-при США в Остине, а также рассказал, над каким аспектом ему предстоит поработать перед гонкой в воскресенье.

«Я стартовал быстрее, чем думал, и, к сожалению, это в итоге нас опечалило. Мы начали очень хорошо и темп был приличный, но износ резины был значительнее, чем я хотел в идеале, поэтому мы не смогли добиться того, чего хотели, из-за большого количества грязного воздуха. Нам нужно разобраться с проблемами износа в гонке, потому что это очень важно. Возможно, будут моменты, которые нам навредят.

Мы должны осознать, как мы можем улучшить баланс до завтра и усердно поработать до гонки — нам нужно показать более хороший темп, чем сегодня. Были некоторые неожиданности в спринте, но завтра мы можем успешно применить опыт. В воскресенье будет интересная гонка с множеством противостояний», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».