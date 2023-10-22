Пиастри объяснил свой слабый темп в спринтерской гонке

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри объяснил причины неубедительного выступления в спринтерской гонке Гран-при США, в которой он занял 10-е место.

«Не самый лучший спринт. У нас было много борьбы на старте. Я невероятно быстро убил покрышки, и они сильно перегрелись. Это не совсем тот результат, которого мы хотели, но если посмотреть на это позитивно, то мы многому научились перед завтрашней гонкой, где разыгрывается наибольшее количество очков. Мы сфокусируемся на Гран-при и постараемся вырваться завтра вперёд», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды «Макларен».

Отметим, что напарник Пиастри по «Макларену» Ландо Норрис выступил успешнее и занял четвёртое место. Основную гонку Пиастри и Норрис начнут с 10-й и 2-й позиции соответственно.