Хельмут Марко рассказал, на какие меры пошёл Перес, чтобы сократить отрыв от Ферстаппена

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился впечатлениями от выступлений Серхио Переса на субботних заездах на Гран-при США, а также рассказал, как мексиканец готовился к уикенду.

«Перес квалифицировался седьмым на спринт, но отрыв до Макса Ферстаппена был относительно большим — полсекунды. Однако если брать отдельные участки трассы, то разница была незначительной. Половина десятой в одном месте, ещё одна десятая в другом. Чеко необходимо объединять результаты на секторах, но мы можем наблюдать тенденцию к росту.

В будущем мы можем ожидать от него более хороших выступлений. Обычно на симуляторе пилоты проводят один день на неделе, но по своей инициативе он попросил провести на нём три дня. Это показывает его серьёзный настрой на возвращение к тому, чтобы вновь стать конкурентоспособным», — сказал Марко в интервью Ske Sport Germany.

В основной гонке в воскресенье Макс Ферстаппен и Серхио Перес стартуют с шестой и восьмой позиции соответственно.