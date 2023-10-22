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Стартовая решётка Гран-при США Формулы-1

Стартовая решётка Гран-при США Формулы-1
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Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине. Начало гонки запланировано на 22:00 мск.

Формула-1. Гран-при США. Стартовая решётка:

1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
7. Пьер Гасли («Альпин»)
8. Эстебан Окон («Альпин»)
9. Серхио Перес («Ред Булл»)
10. Оскар Пиастри («Макларен»)
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
18. Александер Албон («Уильямс»)
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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