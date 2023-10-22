Сайнс: на трассе в Остине много неровностей. Леклер справляется с ними лучше, чем я

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс, который занял шестое место в спринте Гран-при США Формулы-1, высказался по поводу неровностей на трассе в Остине.

«Машина здесь сильно подпрыгивает и скачет, и обычно Шарль справляется с этим немного лучше, чем я. В этот раз у меня не было времени изменить настройки, сделать их немного более подходящими для меня, чтобы вступить в гоночный уикенд, чувствуя себя более комфортно.

В этом году здесь как будто стало больше неровностей. Я просто не очень хорошо справляюсь с этим на высоких скоростях. Не хватает уверенности. Я чувствую, что машина может сорваться в любой момент, и мне приходится ехать на шаг ниже предела», — приводит слова Сайнса Motorsport.