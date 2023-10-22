Вильнёв заявил, что Ферстаппен должен был получить штраф в спринте Гран-при США

Экс-пилот Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв считает, что голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» избежал наказания в спринтерской гонке Гран-при США.

Напомним, в начале гонки Ферстаппен, стартовавший с поул-позиции, жёстко выдавил Шарля Леклера из «Феррари», что обеспечило ему лидерство на первых кругах.

«Ему пришлось пилотировать жёстко. Он действительно немного перешёл черту. На это следует обратить внимание, ведь он заехал даже дальше, чем внутрь выезда с пит-лейна. Леклера выдавили с трассы. Это слишком. Да, в этом не было необходимости.

Я не знаю, что особенного в первом круге, грязное пилотирование и выдавливание машины за трассу должно учитываться. Слишком позднее торможение случается, и, возможно, на это можно закрыть глаза, но не тогда, когда пилотов выдавливают», — сказал Вильнёв в эфире F1 TV.