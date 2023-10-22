Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Обновлённая стартовая решётка ГП США Формулы-1: сразу четыре пилота начнут с пит-лейна

Опубликована стартовая решётка гонки Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине. Сразу четыре пилота начнут гонку с пит-лейна. Начало гонки запланировано на 22:00 мск.

Формула-1. Гран-при США. Стартовая решётка:

1. Шарль Леклер («Феррари»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

4. Карлос Сайнс («Феррари»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

7. Пьер Гасли («Альпин»).

8. Эстебан Окон («Альпин»).

9. Серхио Перес («Ред Булл»).

10. Оскар Пиастри («Макларен»).

11. Юки Цунода («Альфа Таури»).

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»).

15. Александер Албон («Уильямс»).

16. Логан Сарджент («Уильямс»).

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Нико Хюлькенберг («Хаас») — начнут с пит-лейна.