Хорнер ответил, уволят ли Переса, если он не станет вторым в 2023 году

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слухи, согласно которым пилоту команды мексиканцу Серхио Пересу нужно удержаться на втором месте в личном зачёте, чтобы сохранить место в австрийском коллективе.

«Такого предварительного пункта не существует. Мы никогда ещё не заканчивали чемпионат с первым и вторым местом. Мы были первыми и третьими с Марком [Уэббером] и Себастьяном [Феттелем]. И мы сделали это в прошлом году с Максом и Чеко.

Было бы великолепно в сезоне, который мы провели, стать первыми и вторыми. Но для Чеко нет никаких предварительных условий о том, чтобы стать вторым, а иначе он не будет пилотировать машиной в следующем году. Это никогда не обсуждалось», — приводит слова Хорнера издание RaceFans.