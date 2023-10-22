Бруно Фамин ответил на мнение о том, что «Альпин» теряет интерес к Формуле-1

Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамин рассказал, что частичная продажа команды инвесторам не свидетельствует о том, что принадлежащая «Рено» компания теряет интерес к Формуле-1.

«Посмотрите, кто наши новые акционеры — профессионалы в области спонсорства, ищущие партнёров. Мы собираемся выйти в новое измерение в мире партнёрства, чтобы придать команде больше ценности и больше ресурсов

Формула-1 и наша стратегия бренда не могут быть разделены. Всё остальное — это интерпретации, которые создают журналисты.

Мы хотим развивать спортивный бренд во всём мире, а не только на западе Франции. И для развития этого бренда мы выбрали Формулу-1 и гонки на выносливость», — приводит слова Фамина GrandPrix.