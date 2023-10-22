Ферстаппен заявил, что у него возникли проблемы с тормозами в гонке Гран-при США

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при США, которая состоялась сегодня, 22 октября, в Остине.

«При старте с шестого места было непросто. У нас также возникли проблемы с тормозами. Было непросто из-за круговых — когда шины изношены, всё сложнее. Невероятное ощущение — выиграть 50-ю гонку в Формуле-1. Я очень горд и продолжу атаковать, чтобы добиться большего», — сказал Ферстаппен после выступления.

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.

3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.

6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.

8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.