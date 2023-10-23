Макса Ферстаппена освистали на награждении Гран-при США

Трёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен был освистан во время награждения призёров гонки Гран-при США, которая состоялась вчера, 22 октября, в Остине.

Зрители освистали голландца в момент выхода на подиум, а также сопроводили недовольством вручение ему победного кубка. Вероятнее всего, свист в адрес голландца был вызван тем фактом, что на «Трассе Америк» находилось много болельщиков гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, а также партнёра Ферстаппена по «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса.

Победа на Гран-при США стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, 15-й в сезоне. Голландец повторил собственный рекорд по числу побед за год, а также одержал 50-ю победу в карьере.