Хэмилтон признался, что ему было очень сложно из-за событий в мире и ошибки в Катаре

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался по поводу второго места на Гран-при США.

«В первую очередь хотел бы поздравить «Ред Булл» и Макса — они проделали невероятную работу. В концовке я надеялся, что у нас будет ещё пара кругов. Наша команда проделала отличную работу.

Честно говоря, после прошлой гонки было очень сложно — во-первых, из-за происходящего по всему миру, плюс я допустил там большую ошибку. Я сильно переживал, что подвёл команду. Вернуться в борьбу — очень здорово, горжусь нами.

Здесь, в США, меня всегда принимали тепло, и я благодарен за поддержку, которую мы здесь получаем. Спасибо всем!» — сказал Хэмилтон после гонки.

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