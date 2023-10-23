Норрис прокомментировал борьбу с Хэмилтоном за второе место и лидерство в гонке

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при США, которая состоялась вчера, 22 октября, в Остине. Напомним, британец финишировал на третьем месте.

«Лидировать в гонке было здорово, но в концовке нам не хватило. Мы знали, что будет трудно, что будет высокая деградация шин. В итоге устоять не удалось. Но мы были сильны, мы прогрессируем каждый уикенд. Однако ещё нужны некоторые шаги вперёд.

Борьба с Льюисом? Я сделал всё, что было в моих силах. Я должен был атаковать и в то же время беречь шины. Возможно, если бы трасса была прохладнее, она подошла бы нам лучше. Но мы проделали отличную работу, я доволен результатом», — сказал Норрис после выступления.