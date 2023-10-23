Серхио Перес: мне всё ещё не хватает стабильности

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу итогов Гран-при США, где он занял пятое место.
«Я хотел большего. Временами у меня был очень хороший темп. Мне всё ещё не хватает стабильности. Я знаю, что сделал не так в этот уикенд, поэтому с оптимизмом смотрю на будущие гонки и надеюсь, что смогу улучшить ситуацию.
Мне комфортно в машине, мы сделали очень хороший шаг вперёд. Увы, не смогли продемонстрировать это, потому что выбрали немного неверное направление настроек — с учётом, что это был уикенд со спринтом. Но я очень жду Гран-при Мексики. Это мой самый важный уикенд, так что я с нетерпением жду его», — приводит слова Переса Sky Sports.
Гран-при США. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.
3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.
6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.
8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.
11. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.