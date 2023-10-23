Серхио Перес: мне всё ещё не хватает стабильности

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу итогов Гран-при США, где он занял пятое место.

«Я хотел большего. Временами у меня был очень хороший темп. Мне всё ещё не хватает стабильности. Я знаю, что сделал не так в этот уикенд, поэтому с оптимизмом смотрю на будущие гонки и надеюсь, что смогу улучшить ситуацию.

Мне комфортно в машине, мы сделали очень хороший шаг вперёд. Увы, не смогли продемонстрировать это, потому что выбрали немного неверное направление настроек — с учётом, что это был уикенд со спринтом. Но я очень жду Гран-при Мексики. Это мой самый важный уикенд, так что я с нетерпением жду его», — приводит слова Переса Sky Sports.

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.

3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.

6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.

8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.