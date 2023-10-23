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Вольф заявил, что Хэмилтон не выиграл Гран-при США из-за тактики команды

Вольф заявил, что Хэмилтон не выиграл Гран-при США из-за тактики команды
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги минувшего Гран-при США. Напомним, семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, уступив лишь голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

«Тяжело рассуждать задним числом. Можно сказать, что мы могли накрыть Ферстаппена, в начале у нас была быстрая машина, и мы не знали, что произойдёт, а оттягивание до одного пит-стопа было правильным решением. Мы потеряли много времени за два круга, вот почему мы проиграли гонку.

Мы остановились на 19-м или 20-м круге, в то время как отрезок нужно было продлить до 23-го, чтобы сделать ставку на одну остановку. Мы знали, что нам остаётся четыре круга до этого, и Макс был где-то в 20 секундах от нас, но шины начали резко сдавать, и мы потеряли преимущество», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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