«Он не допустил ни одной ошибки». Марко похвалил Хэмилтона за Гран-при США

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал победу голландца Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при США, а также отметил выступление семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Великолепное выступление – завершить гонку без ошибок. У Макса не было правильного чувства, иногда он излишне тормозил передними колёсами, а иногда – задними. Я считаю, что Льюис провёл сенсационную гонку и не допустил ни одной ошибки», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.

3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.

6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.

8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.