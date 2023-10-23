«Он не допустил ни одной ошибки». Марко похвалил Хэмилтона за Гран-при США

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал победу голландца Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при США, а также отметил выступление семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Великолепное выступление – завершить гонку без ошибок. У Макса не было правильного чувства, иногда он излишне тормозил передними колёсами, а иногда – задними. Я считаю, что Льюис провёл сенсационную гонку и не допустил ни одной ошибки», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.
Гран-при США. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.
3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.
6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.
8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.