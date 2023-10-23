Гонку NASCAR Cup Series остановили из-за того, что экс-чемпион врезался в пит-уолл

На овале «Хомстед-Майами Спидвей» состоялась вторая гонка полуфинала NASCAR Cup Series 2023 года. За 54 круга до финиша заезд был прерван красными флагами из-за того, что экс-чемпион Кайл Ларсон, уже гарантировавший себе место в финале, при заезде на пит-лейн врезался в пит-уолл, отделяющий зону работы с машиной от трассы. Ларсон не пострадал, однако он разбил бочки с песком, который рассыпался по трассе. Из-за повреждений машины продолжить заезд гонщик не смог.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

До финиша не добрались ещё два участника плей-офф. На 236-м круге в первом повороте в отбойник влетел Денни Хэмлин, занимавший третью позицию. Хэмлин повредил рулевое управление и сошёл с дистанции. В тот же момент проблемы с двигателем возникли и у его партнёра по Joe Gibbs Racing Мартина Труэкса.

Выиграл гонку Кристофер Белл — ещё один гонщик Joe Gibbs Racing. За 14 кругов до финиша он опередил Уильяма Байрона и записал на свой счёт уже шестую победу в NASCAR Cup Series. Кроме того, Белл, как и Ларсон неделей ранее, гарантировал себе путёвку в финал.

Вторым финишировал Райан Блейни, третье место занял Тайлер Реддик, а Байрон на последних кругах откатился на четвёртую позицию. Следом расположились Эй-Джей Оллмендингер, Бубба Уоллас и Тай Гиббс.

NASCAR Cup Series. 4EVER 400 Presented by Mobil 1, Хомстед (топ-10):

1. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 267 кругов.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +1,651 сек.

3. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +2,870.

4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3,700.

5. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +3,920.

6. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +5,357.

7. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5,687.

8. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +6,279.

9. Арик Алмирола (Stewart-Haas Racing / «Форд») +6,666.

10. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +7,108.

После схода в Хомстеде Труэкс и Хэмлин откатились в зону вылета из плей-офф — оба проигрывают идущему четвёртым Блейни по 17 очков. Кроме того, в нижней четвёрке по-прежнему остаются Тайлер Реддик и Крис Бушер, который в прошедшей гонке занял лишь 21-е место.

Положение в плей-офф:

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Лас-Вегасе.

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Хомстеде.

3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 4126 очков.

4. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 4106.

5. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 4096.

6. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 4089.

7. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 4089.

8. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 4063.

Заключительная гонка полуфинала NASCAR Cup Series — заезд Xfinity 500 — пройдёт 29 октября на шорт-треке «Мартинсвилл Спидвей». По итогам этапа определится четвёрка финалистов, которые между собой разыграют чемпионский титул в финале сезона в Финиксе 5 ноября.