Ферстаппен считает, что Хэмилтон мог его победить при верной стратегии

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поддержал мнение, что при использовании более оптимальной стратегии у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона был бы шанс опередить его в борьбе за победу на Гран-при США. Из-за оттянутого первого пит-стопа Хэмилтон пропустил Ферстаппена и отстал от него, после чего уже не сумел отыграть гандикап.
«Без сомнений, они могли сегодня выиграть, если бы выбрали более удачную стратегию после первого пит-стопа. Весь уикенд они были очень быстры. А у нас сегодня были проблемы с тормозами, которые влияли на мою скорость. Но в целом они были очень сильны в этот уикенд», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Формула-1. Гран-при США. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.
3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.
6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.
8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.
11. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.