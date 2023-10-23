Ферстаппен считает, что Хэмилтон мог его победить при верной стратегии

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поддержал мнение, что при использовании более оптимальной стратегии у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона был бы шанс опередить его в борьбе за победу на Гран-при США. Из-за оттянутого первого пит-стопа Хэмилтон пропустил Ферстаппена и отстал от него, после чего уже не сумел отыграть гандикап.

«Без сомнений, они могли сегодня выиграть, если бы выбрали более удачную стратегию после первого пит-стопа. Весь уикенд они были очень быстры. А у нас сегодня были проблемы с тормозами, которые влияли на мою скорость. Но в целом они были очень сильны в этот уикенд», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Формула-1. Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.

3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.

6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.

8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.