Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен считает, что Хэмилтон мог его победить при верной стратегии

Ферстаппен считает, что Хэмилтон мог его победить при верной стратегии
Аудио-версия:
Комментарии

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поддержал мнение, что при использовании более оптимальной стратегии у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона был бы шанс опередить его в борьбе за победу на Гран-при США. Из-за оттянутого первого пит-стопа Хэмилтон пропустил Ферстаппена и отстал от него, после чего уже не сумел отыграть гандикап.

«Без сомнений, они могли сегодня выиграть, если бы выбрали более удачную стратегию после первого пит-стопа. Весь уикенд они были очень быстры. А у нас сегодня были проблемы с тормозами, которые влияли на мою скорость. Но в целом они были очень сильны в этот уикенд», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Материалы по теме
Вольф заявил, что Хэмилтон не выиграл Гран-при США из-за тактики команды

Формула-1. Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.
3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.
6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.
8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.
11. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android