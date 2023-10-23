Леклер отреагировал на ошибочную тактику «Феррари» на Гран-при США

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ошибочное решение провести гонку Гран-при США с одним пит-стопом, а не с двумя, как все его соперники.

«Очевидно, что у нас была другая стратегия по сравнению со всеми остальными пилотами, и это не помогло. Мы много обсуждаем тактику. Но если вы посмотрите на сезон в целом, то иногда были хорошие гонки, а иногда мы принимали не лучшие решения. Но если честно, я бы сказал, что главная проблема в любом случае — это то, что у машины нет темпа, особенно в гонке. При любом выборе тактики ты будешь смотреться плохо. Ты переходишь на „хард“ и ты медленный.

Очень легко говорить постфактум. Да, без сомнений, сегодня был один из тех случаев, когда стратегия не была правильной, и нам нужно понять, почему наши данные показывали, что вариант с двумя пит-стопами очень близок к варианту с одним", — приводит слова Леклера Sky Sports.