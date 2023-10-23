Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Макс Ферстаппен повторил рекорд Формулы-1 по победам за один сезон

22 октября состоялась гонка 19-го этапа Формулы-1 Гран-при США, победителем которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Победа на Гран-при США стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, 15-й в сезоне. Таким образом, голландец рекорд Формулы-1 по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в 2022 году.

Также трёхкратному чемпиону мира Ферстаппену удалось одержать 50-ю победу в карьере.

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.

3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.

6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.

8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.