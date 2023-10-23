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Макс Ферстаппен повторил рекорд Формулы-1 по победам за один сезон

Макс Ферстаппен повторил рекорд Формулы-1 по победам за один сезон
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22 октября состоялась гонка 19-го этапа Формулы-1 Гран-при США, победителем которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Победа на Гран-при США стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, 15-й в сезоне. Таким образом, голландец рекорд Формулы-1 по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в 2022 году.

Также трёхкратному чемпиону мира Ферстаппену удалось одержать 50-ю победу в карьере.

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.
3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.
6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.
8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.

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