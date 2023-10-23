Леклер прокомментировал недовольство приказом «Феррари» пропустить Сайнса

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал эпизод на последних кругах гонки Гран-при США Формулы-1. Леклер удивился, что ему приказали пропустить без борьбы партнёра по команде Серхио Переса. Леклер сделал это, но отметил, что хочет обсудить ситуацию после финиша.

«Я сначала не понял этого приказа, потому что не знал, что Карлос находится под давлением со стороны Переса. Как только я это увидел, то всё понял. Так что никаких проблем с этим. Просто мне было необходимо объяснение», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.

3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.

6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.

8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.