Пиастри — о сходе из-за контакта с Оконом: удивлён, что были какие-то повреждения

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал ранний сход на Гран-при США Формулы-1 из-за последствий столкновения с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом на первом круге гонки.

«Инцидент не казался крупным — просто небольшое касание. Думаю, в итоге был повреждён один из радиаторов и мотор становился очень горячим. Когда двигатель перегревается к десятому кругу, то он вряд ли выдержит ещё 45. Всё выглядело нормально, и я был удивлён, что были какие-то повреждения. Но ситуация такая, какая есть», — приводит слова Пиастри GPFans.

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Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.

3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.

6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.

8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.