Леклер выступал на Гран-при США, используя обезболивающие

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что ему пришлось провести Гран-при США на фоне проблем со здоровьем.

«У меня была зубная инфекция. Думаю, это зуб мудрости. В четверг-пятницу была довольно сильная боль, потом она утихла. Сегодня всё было в порядке. С четверга я был на сильных обезболивающих. По какой-то причине сейчас всё вполне нормально, ведь я принял обезболивающие перед стартом гонки. Иногда бывало, что боль была довольно интенсивной, а в другие моменты она была меньше, но внутри машины на меня ничего не влияло», — приводит слова Леклера ESPN.

На данный момент неизвестно, нужно ли Шарлю удалять зуб мудрости. При этом следующий Гран-при Мексики Формулы-1 пройдёт уже в следующие выходные — с 27 по 29 октября.