Цунода: когда команда позвала в боксы, то сперва у меня случился сердечный приступ

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал финиш на десятом месте и завоевание бонусного балла за быстрейший круг.

«Для меня это была хорошая гонка, я доволен. Набрать здесь очки три раза подряд — это потрясающе, особенно на виду у болельщиков Остина. Отличная работа и мои поздравления команде. Нам немного повезло со сходом Фернандо, но мы выжали максимум. Если бы мы не ехали, где ехали, то не воспользовались бы ситуацией и не набрали очки.

Когда команда позвала в боксы, то сперва у меня случился сердечный приступ: я подумал, что возникла какая-то проблема. Но они сказали мне, что мы собираемся побороться за быстрейший круг на «софте». Это был мой первый опыт борьбы за быстрейший круг, и я получил наслаждение — это было захватывающе! Теперь мы перенесём этот импульс на финальные гонки сезона", — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».