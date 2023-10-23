Сарджент набрал первые очки в Формуле-1. Для США это первый очковый финиш с 1993 года

Дисквалификация пилотов «Мерседеса» и «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера позволила американскому гонщику «Уильямса» Логану Сардженту набрать свои первые очки в Формуле-1. Сарджент закончил гонку Гран-при США на 12-й позиции и после исключения из протокола двух соперников поднялся на десятую позицию. Ранее лучшим результатом Сарджента в Формуле-1 являлось 11-е место на Гран-при Великобритании 2023 года.

Стоит отметить, что Сарджент стал первым американским гонщиком Формулы-1, набравшим очки, за последние 30 лет. В последний раз в очковой зоне финишировал Майкл Андретти — на Гран-при Италии 1993 года, когда он занял третье место в последней гонке перед уходом из Формулы-1.