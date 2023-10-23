В «Альфа Таури» назвали причину слабого темпа Даниэля Риккардо

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон прокомментировал темп Даниэля Риккардо во время Гран-при США, где он занял 17-е место.

«Первый отрезок гонки он провёл очень хорошо, что открыло перед ним возможности для выбора стратегии. Однако вскоре после первой остановки он получил повреждение деталей тормозного воздуховода, что привело к значительной потере аэродинамической нагрузки и аэродинамического баланса, в результате чего он не смог ехать в том темпе, на который был способен, и отстал от преследующей группы.

Позже мы рискнули уйти ещё на один пит-стоп и попытались решить проблему на случай появления машины безопасности в конце гонки. Хотя мы улучшили баланс автомобиля во время остановки, гонка закончилась без происшествий, что не дало ему возможности продвинуться вперёд», — приводит слова Эггинтона Sky Sports.