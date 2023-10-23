Никита Мазепин встретился с Махачевым и Хабибом

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими фотографиями. Никита показал, как встретился с нынешним чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и бывшим чемпионом промоушена Даны Уайта в том же весе Хабибом Нурмагомедовым.

«And Still!» — написал Мазепин, добавив к сообщению смайл в виде козла. В английском языке слово goat можно перевести как «козёл». Кроме того, оно является акронимом для спортивного понятия greatest of all time — «величайший [боец] всех времён».

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Напомним, на минувшем турнире UFC 294 Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Махачев одержал победу в первом раунде, попав по сопернику хай-киком и принявшись добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: