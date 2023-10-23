Хорнер отреагировал на освистывание Ферстаппена на награждении Гран-при США

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилот команды Макс Ферстаппен спокойно реагирует на освистывание в свой адрес. По мнению Хорнера, это никак не сказывается на его продуктивности во время выступлений на Гран-при. Напомним, во время награждения по итогам Гран-при США Ферстаппен был освистан некоторыми болельщиками.

«Я не думаю, что Макса ждёт самый тёплый приём в Мексике! Но для него это не играет никакой роли. Один год ты злодей, на следующий – герой», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Победа на Гран-при США стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, стала 15-й в сезоне. Голландец повторил собственный рекорд по числу побед за год, а также одержал 50-ю победу в карьере.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: