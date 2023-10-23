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Логан Сарджент высказался о первых набранных очках за время карьеры в Формуле-1

Логан Сарджент высказался о первых набранных очках за время карьеры в Формуле-1
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Американский гонщик «Уильямса» Логан Сарджент прокомментировал свои первые очки в Формуле-1. Один балл он набрал по итогам Гран-при США. Сарджент закончил гонку на 12-м месте, но благодаря дисквалификации пилотов «Мерседеса» и «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера поднялся на десятую позицию.

«Удивительно набрать первое очко в Формуле-1 на домашней арене после такого сложного уикенда. Я так горжусь командой и собой за тяжёлую работу и прогресс, которого мы добились в этом сезоне.

Мы усердно работали всю ночь, чтобы найти позитивное решение для работы с машиной. И мы его нашли. Мы не могли изменить многое, поскольку машина находилась в закрытом парке, но смогли выбрать правильное направление. Темп был намного лучше, и я действительно здорово пилотировал. Я отлично стартовал, но, к сожалению, в первом повороте зацепился за бордюр, из-за чего меня занесло. Это стоило мне пары позиций и немного изменило ход гонки, но мы прилагали усилия, и я выкладывался на каждом круге», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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