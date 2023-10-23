Макс Ферстаппен объяснил, почему его не раздражает освистывание в свой адрес

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал освистывание в свой адрес, которому он подвергся во время церемонии награждения на Гран-при США. Ферстаппен признался, что спокойно относится к этому.

«Раздражало ли меня освистывание? Нет, нет. В конце концов, это я забираю трофей домой, так что меня всё устраивает!» — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на Viaplay NL.

Напомним, Ферстаппен в нынешнем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионский титул.

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч: