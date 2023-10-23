Ферстаппен: трасса в США не соответствует уровню Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу трассы в Остине.

«В данный момент мне кажется, что эта трасса больше подходит для раллийного автомобиля. Я как будто постоянно скачу на ней. В машине Формулы-1 это, наверное, не так заметно благодаря прижимной силе, но кочки и прыжки, которые мы испытываем в некоторых местах, — это уже слишком.

Я не думаю, что это трасса уровня Формула-1. Честно говоря, мне нравится эта трасса, расположение просто потрясающее, но нам определённо нужен новый асфальт», — приводит слова Ферстаппена Pitpass.

Победа на Гран-при США стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, 15-й в сезоне. Голландец повторил собственный рекорд по числу побед за год, а также одержал 50-ю победу в карьере.