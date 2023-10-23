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Ферстаппен высказался о возможном освистывании в свой адрес на предстоящем ГП Мексики

Ферстаппен высказался о возможном освистывании в свой адрес на предстоящем ГП Мексики
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу возможного свиста в свой адрес со стороны болельщиков на предстоящем Гран-при Мексики. С освистыванием Ферстаппен столкнулся на минувшем Гран-при США.

«Более враждебный приём на Гран-при Мексики? В любом случае я всё равно вернусь домой с трофеем», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на Viaplay NL.

Гран-при Мексики состоится с 27 по 29 октября. Напомним, Ферстаппен оформил третье чемпионство в Формуле-1 на Гран-при Катара. Титул он завоевал после спринта. Это чемпионство в «Королевских гонках» стало для Макса третьим подряд.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:

Ранее Ферстаппен высказывался об освистывании на Гран-при США.

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