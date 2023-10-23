Марко высказался о мексиканских фанатах в контексте освистывания Ферстаппена

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об освистывании, с которым столкнулся пилот команды Макс Ферстаппен во время награждения на Гран-при США. Некоторые фанаты начали выражать недовольство в адрес Ферстаппена посредством свиста, когда тот получал трофей за победу в Остине.

«Мы поддерживаем контакты со многими мексиканцами. Большинство из них очень дружелюбны и справедливы, но всегда найдутся некоторые, скажем так, слишком увлекающиеся, которые не придерживаются справедливых спортивных стандартов. Но у нас нет никаких опасений по этому поводу, и мы с радостью отправляемся в Мексику», — приводит слова Марко Crash.net со ссылкой на Sky Germany.

Гран-при Мексики пройдёт с 27 по 29 октября.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: