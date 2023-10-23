Расселл: упущенные возможности — главная тема этого сезона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу итогов Гран-при США.

«Упущенные возможности — главная тема этого сезона. С самого начала я оказался в проигрышной позиции, плохо стартовал. Затем мы перешли на «хард» и были вынуждены немного экономить топливо, беречь мотор. Мы отставали примерно на секунду, потом снова поставили шины «медиум» и стали самыми быстрыми на трассе. Мы приблизились к Максу примерно на 10 секунд, а к Льюису — на пару секунд.

Думаю, что это была ещё одна упущенная возможность, и досадно, что я не попал на подиум. Если посмотреть на темп, то последний отрезок хорошо показывает, какой был потенциал. Дело всегда в деталях. В квалификации у меня не было темпа, а в третьем сегменте он вернулся. В квалификации к спринту я был впереди в первом и втором сегментах на «медиуме», а в третьем у меня не было свежих шин», — приводит слова Расселла RaceFans.