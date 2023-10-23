Оруджев объяснил, почему у дисквалификации Хэмилтона и Леклера нет оправданий

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев рассказал, почему нельзя оправдать дисквалификацию Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Шарля Леклера («Феррари») после Гран-при США.

«Все в одних условиях, так что всё честно. Другие же не опустили машину так низко, чтобы стереть планку. Хотя в Остине это в чём-то воля случая. Трасса очень неровная, большое количество кочек — особенно задняя прямая. Может, просто не повезло и стёрлось больше разрешённого в месте, где делали замер», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, ФИА установила, что на болиде Хэмилтона регламенту не соответствует так называемая доска скольжения под днищем. За это же был дисквалифицирован гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, уступив лишь голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл». В соответствии с решением судей Хэмилтон потерял второе место по итогам гонки, Леклер — шестое.