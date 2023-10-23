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Оруджев: на месте «Ред Булл» давно поставил бы Пересу ультиматум!

Оруджев: на месте «Ред Булл» давно поставил бы Пересу ультиматум!
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев считает, что «Ред Булл» должен поставить ультиматум пилоту своей команды Серхио Пересу, который в последнее время выступает неудачно.

Ранее сообщалось, что австрийский коллектив поставил ультиматум мексиканцу, по которому он должен улучшить свои результаты, иначе контракт с ним будет расторгнут. Позже «Ред Булл» опроверг эту информацию.

«На их месте я бы давно такой ультиматум поставил! Это же смешно, что один выносит чемпионат, не напрягаясь, а со второй машиной мы уже удивляемся, что она в третий сегмент прошла… Уверен, команде хотелось бы иметь явного лидера и человека, который так же стабильно едет вторым. Было бы красиво. А то получается, что вроде как и полная доминация, но та же «Феррари» 2004 года выглядит сильнее. Рубенс стабильно был вторым», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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