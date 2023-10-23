Оруджев: на месте «Ред Булл» давно поставил бы Пересу ультиматум!

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев считает, что «Ред Булл» должен поставить ультиматум пилоту своей команды Серхио Пересу, который в последнее время выступает неудачно.

Ранее сообщалось, что австрийский коллектив поставил ультиматум мексиканцу, по которому он должен улучшить свои результаты, иначе контракт с ним будет расторгнут. Позже «Ред Булл» опроверг эту информацию.

«На их месте я бы давно такой ультиматум поставил! Это же смешно, что один выносит чемпионат, не напрягаясь, а со второй машиной мы уже удивляемся, что она в третий сегмент прошла… Уверен, команде хотелось бы иметь явного лидера и человека, который так же стабильно едет вторым. Было бы красиво. А то получается, что вроде как и полная доминация, но та же «Феррари» 2004 года выглядит сильнее. Рубенс стабильно был вторым», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».