Оруджев предложил решение проблемы Формулы-1 с «бесплатными» обгонами по обочине

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев предложил решение проблемы Формулы-1, связанной с «бесплатными» обгонами по обочине.

«Я бы ввёл вообще жесткое правило: если обогнал не по правилам, то тебе добавляют столько, сколько надо, чтобы оказаться за тем, кого ты обогнал. Если его за это время проехали шесть машин, то это твои проблемы. Зато сразу бы места возвращали и чисто обгоняли. А так пять секунд в Ф-1 — это смешно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».