Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев предложил решение проблемы Формулы-1 с «бесплатными» обгонами по обочине

Оруджев предложил решение проблемы Формулы-1 с «бесплатными» обгонами по обочине
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев предложил решение проблемы Формулы-1, связанной с «бесплатными» обгонами по обочине.

«Я бы ввёл вообще жесткое правило: если обогнал не по правилам, то тебе добавляют столько, сколько надо, чтобы оказаться за тем, кого ты обогнал. Если его за это время проехали шесть машин, то это твои проблемы. Зато сразу бы места возвращали и чисто обгоняли. А так пять секунд в Ф-1 — это смешно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Материалы по теме
Должны ли были наказать Ферстаппена и что делать с «бесплатными» штрафами? Разбор Остина
Должны ли были наказать Ферстаппена и что делать с «бесплатными» штрафами? Разбор Остина
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android