Оруджев ответил, мог ли Хэмилтон победить Ферстаппена без тактической ошибки «Мерседеса»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказал мнение, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не имел шансов победить Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при США. Ранее сам Ферстаппен заявил, что при использовании оптимальной стратегии у Хэмилтона был бы шанс опередить его.

«Нет. Уверен, если надо было, Макс бы ехал быстрее. Просто у Льюиса была свежее резина, отсюда такой темп, но не думаю, что он всерьёз мог навязать борьбу», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, Ферстаппен на Гран-при США одержал уже 15-ю победу в нынешнем сезоне Формулы-1. Хэмилтон был дисквалифицирован, так как ФИА установила, что на его болиде регламенту не соответствовала так называемыя доска скольжения под днищем.

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