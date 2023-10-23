Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев ответил, мог ли Хэмилтон победить Ферстаппена без тактической ошибки «Мерседеса»

Оруджев ответил, мог ли Хэмилтон победить Ферстаппена без тактической ошибки «Мерседеса»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказал мнение, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не имел шансов победить Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при США. Ранее сам Ферстаппен заявил, что при использовании оптимальной стратегии у Хэмилтона был бы шанс опередить его.

«Нет. Уверен, если надо было, Макс бы ехал быстрее. Просто у Льюиса была свежее резина, отсюда такой темп, но не думаю, что он всерьёз мог навязать борьбу», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, Ферстаппен на Гран-при США одержал уже 15-ю победу в нынешнем сезоне Формулы-1. Хэмилтон был дисквалифицирован, так как ФИА установила, что на его болиде регламенту не соответствовала так называемыя доска скольжения под днищем.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Должны ли были наказать Ферстаппена и что делать с «бесплатными» штрафами? Разбор Остина
Должны ли были наказать Ферстаппена и что делать с «бесплатными» штрафами? Разбор Остина
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android